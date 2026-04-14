―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月10日から13日の決算発表を経て14日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9278> ブックオフＧ 東Ｐ +11.55 4/13 3Q 12.25

<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ +10.40 4/13 上期 12.46

<8167> リテールＰＡ 東Ｐ +6.96 4/13 本決算 1.89

<3349> コスモス薬品 東Ｐ +3.35 4/13 3Q 0.28

<2462> ライク 東Ｐ +2.05 4/13 3Q 9.18



<8095> アステナＨＤ 東Ｐ +1.46 4/13 1Q 3.55

<4530> 久光薬 東Ｐ +0.03 4/13 本決算 －



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした14日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース