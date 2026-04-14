京都府南丹市の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べると共に身元の確認を急いでいます。

警察によりますと、4月13日午後4時45分ごろ、南丹市園部町の山林で仰向けで倒れている遺体が見つかりました。相当な期間が経っていて年齢や性別は分かっていませんが、小柄で子どもの可能性があるということです。

南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23日から行方が分からなくなっています。

遺体は濃い紺色のフリースにベージュ色の長ズボンを着用していて、安達さんが行方不明時に着用していたものと似ているといいます。

また、12日の捜索で安達さんのものとみられる靴が見つかっていますが、遺体は靴を履いていなかったということです。

警察は14日、司法解剖を行い死因などを調べると共に身元の確認を急いでいます。

南丹警察署前からMBS神府南丹市の山林で子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では男子児童が行方不明となっていて、警察は関連を調べると共に身元の確認を急いでいます。

警察によりますと、4月13日午後4時45分ごろ、南丹市園部町の山林で仰向けで倒れている遺体が見つかりました。相当な期間が経っていて年齢や性別は分かっていませんが、小柄で子どもの可能性があるということです。

南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23日から行方が分からなくなっています。

遺体は濃い紺色のフリースにベージュ色の長ズボンを着用していて、安達さんが行方不明時に着用していたものと似ているといいます。

また、12日の捜索で安達さんのものとみられる靴が見つかっていますが、遺体は靴を履いていなかったということです。

警察は14日、司法解剖を行い死因などを調べると共に身元の確認を急いでいます。

南丹警察署前からMBS眞目洋亮記者の報告です。

（眞目洋亮記者）「12日に安達さんが履いていたとみられる靴が発見されてから、13日には子どもとみられる遺体が発見され、事態は急展開を迎える形となりました。また、13日の捜索は靴が発見された場所の捜索にあわせて、遺体が発見された山中の捜索も行っていたとみられます。警察は、これまでの捜索が情報提供によるものなのかどうかについては差し控えるとしていますが、関係者によると、やみくもに探していたわけではないとしていて、何かしらの根拠があって捜索をしていたものと感じられました。今後に関しては、14日午前にも司法解剖を行う予定で、事件性が高まれば捜査本部を設置する方針だということです」