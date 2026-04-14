タレントビビる大木（51）が14日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。2028年のNHK大河ドラマが「ジョン万」に決まった喜びを語った。

「ジョン万」は幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした作品で、主演が山崎賢人に決定した。オープニングでMCの麒麟川島明が「ジョン万次郎資料館名誉館長の大木さんにもうれしいお知らせです。2028年大河ドラマが『ジョン万』になりました！」と報告すると、大木は立ち上がって「ありがとうございます！」と深々頭を下げた。

大木は同番組でたびたびジョン万次郎にふんして登場してており、川島が「『ラヴィット！』で“ジョン活”されてきましたので」と話すと、大木は「ついに来ましたね。大河ドラマまで」と感慨深げに語った。

また川島が「これは大木さんの頑張りも一要素あるんじゃないかということで」とこれまでの普及活動をたたえると、大木は「あったらうれしいですけどね。ジョン万次郎の地元の土佐清水の皆さんと、ゆくゆく大河ドラマ目指して頑張りましょうと話を十何年してきてて。本当にそれがこうなったので、地元も大盛り上がりです。うれしい限りです」と喜んだ。一方で「ただ！こんな偉そうに言ってますけど、私大河ドラマ無関係なので。何とも言えませんけど、うれしい限り」と笑いを交えた。

これまで「ラヴィット！」ではジョン万次郎として登場していただけに、共演陣から「ジョン万じゃないんですか？」と主演ではないことをイジられると、大木は「地元の高知の方でも『ジョン万役は大木じゃない』って言われました」と笑っていた。