投資を始めたいのですが、手取りが少なく毎月5000円が限界です。月5000円でもNISAはやる意味ありますか？

NISAの基本

NISA（ニーサ）は、2014年1月から始まった「少額投資非課税制度」です。本ケースのように、少額投資を始める際の選択肢の一つとなる制度です。

なお、イギリスのISA（Individual Savings Account＝個人貯蓄口座）をモデルにした日本版ISAとして、NISA（ニーサ・Nippon Individual Savings Account）という名称がつけられています。

以下、NISA制度の概要について解説します。

1.NISA制度の概要（表1参照）

2014年1月から始まったNISA制度は改正され、2024年から新しいNISAが開始されました。新しいNISAには、「つみたて投資枠」（年間120万円）と「成長投資枠」（年間240万円）の2つの枠があります。投資できるのは生涯を通じて非課税保有限度額1800万円（うち成長投資枠は1200万円）までとなっています。

なお、非課税保有限度額（総枠1800万円）は簿価（取得価額）で限度額が計算されるために売却した分についてはその枠を翌年以降に再度利用することが可能です。

表1：NISA制度の概要一覧表

つみたて投資枠 成長投資枠 併用可能 非課税保有期間 無制限 制度（口座開設期間） 恒久 年間投資枠 120万円 240万円 非課税保有限度額 1800万円（総枠） 1200万円（内数） 投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託（金融庁の基準を満たした投資信託に限定） 上場株式・投資信託など 対象年齢 18歳以上

NISAをやったときのメリット

何と言ってもNISAの最大のメリットは、投資での運用益や配当金が恒久的に非課税になることです。以下、NISAのメリットについて詳しく解説します。

1.非課税

通常、運用益や配当には、約20.315%の税金がかかりますが、NISA制度を活用すれば、税金がかかりません。すなわち、税金ゼロです。この非課税になるところが、NISA制度の最大のメリットといっても良いでしょう。

2. 非課税保有期間の無期限化

従来は、非課税保有期間はつみたてNISAでは20年間、一般NISAでは5年間でしたが、2024年から無期限になりました。これにより、より長期的な視点で資産形成を行うことができます。

3.非課税保有限度額の再利用が可能

商品を売却すると、その分商品の取得価格（簿価）の非課税枠が翌年以降に復活し、再利用が可能になっています。（従来は、再利用できませんでした）

4.少額・積立：低コストで少額から始められる

つみたて投資枠を活用して、少額からコツコツと積立てることができます。まさに、本ケースのような月5000円の投資にはうってつけの制度です。

もちろん、資金に余裕ができたら積立額を増やしたり、成長枠を使って年間240万円まで投資したりすることも可能です。



まとめ

月5000円でもNISAをやる意味は、少額からコツコツと積立てることで、NISAの最大のメリットである非課税枠を活用することが一生できることです。そして、少額でも長く続けると、利息が利息を生む「複利効果」のメリットを享受することができます。少額だと意味がないと思わず、できる金額から始めてください。

一方、NISAといっても投資ですから、元本割れリスク、すなわち預けたお金が減る可能性があることなど、投資としてのデメリットなども理解をしておきましょう。



出典

金融庁 NISAを知る

執筆者 : 堀江佳久

ファイナンシャル・プランナー