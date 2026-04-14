スポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版は13日（日本時間14日）、2026年サイ・ヤング賞候補投手たちの同日時点のオッズを報じた。

ア・リーグはタイガースのタリク・スクバルが＋225で本命。これは100ドルを賭けると225ドルの利益が得られることを意味する。対抗馬はレッドソックスのギャレット・クロシェで＋425。以下、ヤンキースのマックス・フリード、マリナーズのブライアン・ウー、レンジャーズのジェーコブ・デグロム、エンゼルスのホセ・ソリアーノが続く。

ナショナル・リーグはパイレーツのポール・スキーンズが＋340で本命。フィリーズのクリストファー・サンチェスが＋400で続き、ドジャースの山本由伸は＋550と評価されている。その後にマーリンズのサンディ・アルカンタラ、ブレーブスのクリス・セール、ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーが続き、ドジャースの大谷翔平、パドレスのメーソン・ミラーがともに＋2000で並んでいる。

大谷の＋2000は、100ドルを賭けた場合に2000ドルの利益が得られる計算となり、現時点では“穴候補”の位置付けとなっている。