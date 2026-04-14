Netflix「timelesz project」（通称タイプロ）の元候補生、鈴木凌（27）が13日夜、スタッフの公式Xを更新。アーティスト活動の一部休止発表から一転、レーベルへの所属を発表した。

鈴木は5日更新の公式サイトで一部活動休止を発表。「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営体制を一新することとなりました」と報告し、新体制への移行に伴い、一部活動の休止と、5月2日から開催予定のツアー中止を発表し、謝罪していた。

そして鈴木は今回、発表から8日後の13日に動画と声明を公開。「この度、ご縁があり株式会社ビーグラムレコーズに所属することになりました」と公表。「これまで支えて下さったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれている皆さんに もっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので もう少しお待ちください！」などとつづった。

以下、発表全文。

いつも応援してくださってる皆様へ

先日、アーティスト活動の一部休止をお知らせしましたが、この度、ご縁があり株式会社ビーグラムレコーズに所属することになりました。

これまで支えて下さったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれている皆さんに もっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので もう少しお待ちください！

現在いろんなことを進めていて、ステップアップしたパフォーマンスを見ていただける日を僕自身が一番楽しみにしています。皆さんも期待して楽しみにしていてくださいね！！ 鈴木凌