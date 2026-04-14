12日に告示された佐賀県伊万里市長選には、学習塾経営の新人井関新氏（70）、現職で3選を期す深浦弘信氏（70）、元市議の新人加藤奈津実氏（42）の無所属3人が立候補した。農業と伝統産業に支えられ、九州有数の港湾を持つ市の未来を語り、支持を訴えた。

同市は伊万里湾沿岸を中心に大規模製造業者が立地し、工業出荷額約4598億円（2022年）は県全体の約20％占める。一方で、工場関係者ら約9千人が市外から通うなど定住人口の増加が課題。黒川町黒塩地区に建設が予定される産業廃棄物などの最終処分場計画に関しては、住民の不安をいかに払拭するかが問われる。

井関氏は出陣式は行わず、同市立花町で街頭演説。「産廃処分場建設を止める。反対の意見を集めることで計画を食い止め、子どもたちのために明るい未来を作りたい」と力を込めた。

深浦氏は同市立花町のJA伊万里本所で出陣式を開き、「物価高に苦しむ市民の暮らしを守ることが最優先。安心して子育てができる町づくりを続け、基幹産業の農業を守る」と強調。

加藤氏は同市二里町の事務所で第一声。「今この地域を支えている方は70代を超えている。私たちの世代が思いをつないでもっと頑張らなければ、子どもたちの未来はない」と訴えた。

期日前投票は、市役所1階市民ロビーで18日までの午前8時半〜午後8時。14日は大川地区、15日は波多津地区、16日は山代地区のコミュニティセンターにも午前9時〜午後0時半、臨時の投票所を設ける。 （糸山信、松本紗菜子）

井関 新

（いせき・あらた）

70 無 新

〈公約〉黒川町に建設が予定される産業廃棄物最終処分場計画を見直す。大学を誘致して若者人口を増やす。オーケストラを編成して音楽を生かした楽しい町をつくる。義務教育課程で英語、数学教育を充実させる。労働力不足を補うために外国人移民の積極的な受け入れを進める。

〈経歴〉京都市で喫茶店経営やタクシー運転手を経て帰郷。学習塾では小中高生を指導。松島町。同志社大。

深浦 弘信

（ふかうら・ひろのぶ）

70 無 現

〈公約〉企業誘致を進めて若者や女性の雇用を増やす。給食費や保育費の無償化で子育て世代の負担を軽減。黒川町に建設予定の産業廃棄物最終処分場計画に対して市民の安心安全を守る。買い物や通院のための交通支援、コミュニティバスなど市内交通網の路線を拡大する。

〈経歴〉1979年に市役所に入り、市産業部長や市民センター長を歴任。2018年に市長初当選。立花町。九大。

加藤 奈津実

（かとう・なつみ）

42 無 新

〈公約〉実家を継ぐ就農後継者に独自の支援を行う。観光・産業・防災などの点で国や県、近隣自治体との連携を強化する。子どもの挑戦を後押しするファンドを設立してプレゼン大会を実施。インバウンドの受け入れ態勢を整備する。下草刈りなどの行うための地域維持委託金制度の創設。

〈経歴〉東京の民間企業に勤務後、出産を機に2010年に帰郷。19年に市議初当選。脇田町。早大。