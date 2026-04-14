脳出血のため3度の手術を受けて療養している俳優の清原翔（33）が、女性ミュージシャンとの2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】療養中の清原翔（複数カット）

2013年からファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げてきた清原。2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けた。手術からおよそ2年8カ月後となる2023年2月にInstagramを更新し、「3回の手術を経て、日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と、自身の状態について明かしていた。

その後も、俳優の北村匠海やタレントの佐藤栞里らとの写真など、療養中の様子をたびたび投稿してきた。

鈴木真海子と笑顔の2ショット

2026年4月12日の投稿では、「まみこ来てくれた！楽しかったー！」と、活動休止中のラップユニット「chelmico」の鈴木真海子（29）との笑顔の2ショットを披露。この投稿には「良かったねキヨくん」「映画のワンシーンのような ステキなお二人」「笑顔に私が幸せもらいました」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）