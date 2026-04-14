内臓脂肪もごっそり落として生活習慣病も予防できるスゴイ食事法とは？【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

内臓脂肪もごっそり落として生活習慣病も予防できるスゴイ食事法

太り過ぎが病気のリスクを高める

体脂肪には「皮下脂肪」と「内臓脂肪」があり、皮下脂肪は内臓の保護や体温調整などの役割を担っています。これに対して内臓脂肪は、お腹を中心とした内臓周りにつく脂肪で、脂肪の貯蔵と空腹時のエネルギー供給源とされています。正常範囲内であれば体にとって大切なものですが、内臓脂肪が増え過ぎると、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の原因になることがわかっています。

しかも、ほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに進行してしまうと、命に関わる疾患を引き起こす恐れがあるので注意が必要です。

また近年の研究で、内臓脂肪や皮下脂肪を構成する脂肪細胞が、「アディポサイトカイン」という生理活性物質を分泌しているのが判明。アディポサイトカインは大きく善玉と悪玉に分けられ、善玉は血糖値を正常に保つインスリンの働きを促し動脈硬化を予防します。一方、内臓脂肪の増加で分泌量が増える悪玉は、インスリンの働きを低下させ、動脈硬化を促進してしまうのです。

そんな、体に悪影響を与える内臓脂肪を減らすには、脂肪をエネルギー源として使うのが一番。ずぼら断食で食べない日をつくることで脂肪燃焼スイッチをオンにできます。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』