半導体関連は軒並みカイ気配スタート、ＳＯＸ指数９連騰で最高値街道まい進し東京市場にも買いが波及◇

アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>など半導体製造装置メーカーやＮＡＮＤメモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>など半導体関連の主力銘柄が軒並みカイ気配スタートとなっている。前日の米国株市場ではＮＹダウやナスダック総合株価指数が揃って上昇、ナスダック指数の上昇率は１．２％に達したが、それ以上にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上げ足が際立った。同指数は１．７％高で９連騰と気を吐き、未踏の９０００大台に乗せて取引を終えた。中東情勢の不透明感が強まるなかも半導体セクターには、投資マネーの継続的な流入が止まらない。東京市場も米株市場の地合いを引き継ぐ形となっているが、特に前日はサンディスク＜SNDK＞が１２％近い急騰を演じており、同業態で株価連動性の高いキオクシアへの買いに弾みをつける格好となっている。



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出所：MINKABU PRESS