酸化を防いでオメガ3の品質を守る―冷蔵・遮光保存の実践テクニック

オメガ3系脂肪酸を含む油の品質を守るうえで、冷蔵保存と遮光保存は基本かつ効果的な手段です。冷蔵庫内での適切な保管場所の選び方から、結露への対処法、遮光容器が手元にない場合の追加対策まで、日常生活で実践しやすい具体的な手順を順を追ってご説明します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

冷蔵保存と遮光保存の実践方法

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

オメガ3系脂肪酸を含む油の品質を守るうえで、冷蔵保存と遮光保存は最も基本的かつ効果的な手段です。これらを正しく実践することで、酸化のリスクを大幅に低減できます。

冷蔵保存の具体的な手順

えごま油や亜麻仁油は、購入後すぐに冷蔵庫に入れることが推奨されます。冷蔵庫内の温度は通常2℃から6℃程度で、この温度帯では酸化反応が大幅に抑制されます。保存する場所は、温度変化の少ない野菜室や、扉の開閉頻度が低い奥のスペースが適しています。

使用時には必要な量だけを取り出し、使用後は速やかに冷蔵庫に戻します。常温に長時間放置すると、温度上昇によって酸化が進むため、調理台に出しておく時間は最小限にとどめるべきです。冷蔵庫から出し入れする際には、結露にも注意が必要です。瓶の外側に水滴が付着した場合は、乾いた布で拭き取り、水分が油に混入しないようにしましょう。

遮光保存の徹底

冷蔵庫内であっても、光への対策は必要です。冷蔵庫の扉を開けた際に庫内灯の光が当たるため、遮光性の高い容器に入っていない製品の場合は、さらにアルミホイルで包んだり、遮光性の袋に入れたりする追加対策が有効です。

市販のえごま油や亜麻仁油の多くは遮光瓶に入っていますが、透明な容器に入っている場合や、移し替えた容器が透明な場合は、特に注意が必要です。暗色の袋や箱に入れて二重に保護することで、光酸化のリスクを抑えることが期待されます。冷蔵庫内の照明だけでなく、扉を開けた際の室内光も酸化の原因となるため、徹底した遮光が望ましいです。

まとめ

オメガ3系脂肪酸を豊富に含むえごま油や亜麻仁油は、適切に管理すれば健康維持に大きく貢献する食品です。しかし、その特性を理解せずに扱うと、酸化が進み品質が低下する可能性があります。加熱調理を避け、冷蔵・遮光保存を徹底し、開封後は早めに使い切ることが、オメガ3系脂肪酸の恩恵を最大限に受けるための基本です。日々の食生活に取り入れる際には、少量ずつ新鮮なものを購入し、保存と使用のルールを守ることで、安全かつ効果的に健康をサポートできます。不安な点があれば、管理栄養士や医師に相談し、個々の健康状態に合った摂取方法を確認することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

農林水産省「食用植物油脂 」