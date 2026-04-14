『時すでにおスシ!?』第2話 大江戸のクラスで事件が起こってしまう!?
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第2話が、14日に放送される。
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
■第2話のあらすじ
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸（松山ケンイチ）の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと（永作博美）。
ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。
自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。
すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまう!?
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同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸（松山ケンイチ）の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと（永作博美）。
ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。
自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。
すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまう!?