変動金利で住宅ローンを組んでいますが、最近の金利上昇で借り換えを検討しています。今から固定金利に借り換えるメリット・デメリットを教えてください。

変動金利から固定金利に借り換える最大のメリットは、返済額を確定できること

固定金利に借り換える最大のメリットは、将来の返済額を一定にしやすくなることです。変動金利は金利が見直されるため、今後さらに上がれば毎月の返済額や総返済額が増える可能性があります。これに対して固定金利は、契約時の金利が返済終了まで変わらない商品が多く、家計の見通しを立てやすくなる点が特徴です。

特に、借入額が大きい家庭では、わずかな金利上昇でも負担は軽くありません。教育費や生活費の増加が重なる時期に返済額まで上がると、家計管理が難しくなるおそれがあります。

そのため、固定金利に借り換えれば、こうした不安を減らし、毎月の支出を安定させやすくなります。そのため、固定金利への借り換えは、金利の低さを追うというより、返済計画を安定させるための選択といえるでしょう。



固定金利への借り換えは、毎月返済額と諸費用が増えやすい点に注意する

固定金利への借り換えは、メリットがある一方でデメリットもあります。最も大きいのは、借り換え後に返済負担が増えやすいことです。一般的に、固定金利は変動金利より高めに設定されるため、現在の変動金利が低い人ほど、借り換え後の毎月返済額が上がりやすくなります。

また、借り換えでは新しいローンを組み直すため、事務手数料や登記費用などの諸費用もかかります。金利上昇が心配でも、こうした費用を含めた総額で見なければ、本当に得かどうかは分かりません。

つまり、固定金利は安心感を得やすい一方で、目先の支出は増える可能性があるという点を理解しておく必要があります。借り換えを検討する際は、返済額だけでなく、諸費用も含めて比較することが大切です。



今から固定金利に借り換えたほうがよい人と、急がなくてもよい人の違い

固定金利への借り換えが向いているのは、今後の返済額上昇が家計に大きく響くと考えられる人です。例えば、子どもの進学などで支出が増える予定がある家庭、毎月の収支にあまり余裕がない家庭、借入残高がまだ大きく返済期間も長い家庭は、金利上昇の影響を受けやすいため、固定金利を検討する意味があります。

一方、急いで借り換えなくてもよいのは、残りの返済期間が短い人や、繰り上げ返済できる資金がある人です。こうした人は、ローン残高がかなり減っていることも多く、金利が上がっても影響は比較的小さくなります。そのため、返済額が多少増えても家計で吸収できるのであれば、変動金利のまま様子を見る判断も考えられます。

判断に迷う場合は、金利がもう少し上がっても無理なく返済できるかを基準に考えると整理しやすくなります。金利上昇への不安だけで決めるのではなく、自分の家計にとって無理がないかを確認することが重要です。



金利上昇に備えて、固定金利への借り換えを検討しよう

変動金利から固定金利への借り換えには、返済額を安定させやすいメリットがあります。その一方で、固定金利は変動金利より高くなりやすく、借り換え費用もかかるため、誰にとっても有利とはかぎりません。

固定金利への借り換えを考える際に大切なのは、金利の動きだけで判断しないことです。現在の返済額、借り換え後の返済額、必要な諸費用を並べて比較すれば、自分に合う選択が見えやすくなります。

将来の金利上昇に不安があり、返済額の変動を避けたい人にとって、固定金利への借り換えは家計を守る有力な方法です。これからの生活に合った返済方法を選ぶことで、後悔しない住宅ローン管理につながるでしょう。



出典

一般社団法人全国銀行協会 変動で返す？ 固定で返す？ 住宅ローンの金利タイプ

一般社団法人全国銀行協会 Q. 住宅ローン、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか悩んでいます

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー