（小泉 進次郎 防衛相）

「本日は、私から、皆さまからのご意見に対する防衛省の考えをご説明させていただきます」



おととい11日、静岡･御殿場市を訪れた小泉防衛相が地元の代表と会談したのは、5月、自衛隊の東富士演習場でアメリカ軍が計画している射撃訓練について。



高機動ロケット砲システム「ハイマース」を使い、国道469号を越えて演習弾を発射するもので、地元は、同様の訓練を2025年10月に行った際、“今回限り”という条件で受け入れていましたが、国は複数回実施したいとの考えを示していることから反発の声が上がっています。





（御殿場市 勝又 正美 市長）「問題なのは東富士演習場に偏らないというか、集中化をしない。負担を一手に引き受けることはできないので、そうしたところが受け入れるかどうかの可否の判断のポイント になると思います」小泉防衛相は「地元の同意を得たうえで実施する」との考えを示したということで、その可否については、4月20日に行われる会議で 地元自治体などが判断する見通しです。国が進める防衛力の強化。静岡県内では3月末、陸上自衛隊・富士駐屯地に離島の防衛を想定して相手の射程外からの攻撃を可能とする「スタンド・オフ・ミサイル」と呼ばれる長距離ミサイルが配備されたばかりです。一方、12日、都内で開かれた自民党大会で高市首相は…。（高市首相）「そして憲法改正です。その新たなページをめくるべきかどうか、国民の皆様に堂々と問おうではありませんか」自衛隊の明記なども含まれる憲法改正について、「立党から70年、時は来た」などと強い決意を示しました。めまぐるしく変化する国際情勢の中で、日本はどう対応し、静岡にはどのような影響があるのでしょうか。（スタジオ解説）（澤井 志帆 アナウンサー）青山さん、当初地元としては「今回限り」と条件を出していたアメリカ軍の射撃訓練が、なぜ「年に数回」という話になってきたのでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）防衛省幹部に取材すると、確かに地元は昨年十月に「今回限り」という要望を出してはきたんだけれども、防衛省としては、それを約束したわけではなくて、「地元の意向は分かりました。ただ、これからもよろしくお願いします」ということだったと。なので決して、そこに齟齬(そご)はないと言っています。ただ、もし地元の皆さんが「今回限りと約束した」と思っているとしたら、そこにかい離があるのかもしれません。（澤井 志帆 アナウンサー）認識の違いが発生したかもしれないということなんですね。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）それは通らないんじゃないですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）防衛省としては地元の要請は重く受け止めたけれども、自分たちとしては「またお願いしたい」ということなんです。（澤井 志帆 アナウンサー）そもそも、演習場が全国にある中で、どうして東富士演習場が選ばれたんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これはハイマースといった長距離の実弾を撃てるのは、北海道の矢臼別と東富士の2か所しかないんですね。だから、いろいろなところに分散することができない。東富士は長距離の射撃訓練ができる特別な演習場だというこです。（澤井 志帆 アナウンサー）そんな中、地元からは反発の声というのも上がっていますが津川さん…。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）まず、今の防衛省の説明を聞いても「なるほど」とは、なかなか思わないだろうなと。演習そのものの必要性は、それはそれであるかもしれない。それを理解した上でもですね、地元が「今回限りですよ」って言ったのが去年の10月。1年も経たないうちに「もう一回やらせてください」って…それはやっぱり信頼関係をしっかりと組み直してからやった方がいいのかなと…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）去年の10月に「今回限り」ってどのように言われたのか。防衛省はその際に「いや今回限りとは限りません」ってはっきり詰めておくべきだったかもしれませんね…。ただ、いずれにしても中国のみならず北朝鮮とかロシアなど日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、日本の領内で、アメリカ軍がこういった射撃訓練を円滑にできることが、抑止力にもなるというのが防衛省の要請の根拠なんです。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）もう一つ、地元からは「ここだけにならないようにしてください」という話がありました。市長はそうおっしゃってましたけど、今の説明ですと、東富士でやるしかないということなんですかね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）長射程の訓練について東富士は特別だということなんです。ですから小泉防衛相も、わざわざ東富士まで来て御殿場市長らと会談したわけです。私も会談後に小泉さんに直接話を聞きましたが、いい話ができたということで、地元の理解に強い期待をしていました。また小泉さんは、これは演習なので、決して、敵の攻撃目標になるわけじゃないと強調していました。（澤井 志帆 アナウンサー）地元としては、やっぱり、しっかりとした説明を求めたいところですよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、国道の通行も止めなければいけないですし、演習とはいっても危険がゼロというわけではありませんから、地元への説明は極めて丁寧にやる必要がある。小泉さんが来たのもその一環だと思いますけれども、さらに疑問点があれば何度も話し合っていく姿勢は、求められるとは思います。（澤井 志帆 アナウンサー）そして、青山さん、これらの動きとも関連しますが、きのうの自民党大会では、高市首相から憲法改正について「時は来た」と、かなり踏み込んだ言葉が出ましたよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）一つはこの前の衆議院選挙で、憲法改正を発議するのに必要な3分の2を自民党だけで超えた…、これで機運が高まるというのがあると思います。もう一つは今の国際情勢、特にアメリカが世界の秩序を守る側じゃなくて壊す側に回っている。アメリカに期待することができない状況が生まれつつある。だとすれば、日本が自主防衛をするしかないんじゃないか。それには「憲法改正が必要だ」というムードができつつあるということす。傍若無人なアメリカに「媚びるな」っていう意見がありますが「媚びないんだったら、自主防衛、そして憲法改正が必要だ」っていう論理が成り立つところが、この「時は来た」という発言につながっていると思います。その一方で、参議院は与党で過半数にも達していませんので、憲法改正は「そんなに簡単じゃないよ」っていうのもまた事実かなと思います。（澤井 志帆 アナウンサー）引き続き今後の情勢にも注目していきたいと思います。