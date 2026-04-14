勤務先と取引先の会社有志が開いた駅伝大会に出場し、熱中症で死亡した社員の遺族が近く、熱中症の予防措置を怠ったなどとして、両社に損害賠償を求める調停を東京簡裁に申し立てる。

遺族は「業務に密接した行事で参加を拒否できなかった」と主張するが、会社側は「私的活動で業務ではない」などとしている。

調停を申し立てるのは東京都内の情報通信会社で勤務し、２０２３年７月に死亡した男性（当時２７歳）の遺族。代理人の尾林芳匡弁護士によると、男性は同年５月、同社と取引先飲料メーカーの社員有志が開いた駅伝大会に出場した際に熱中症で倒れて救急搬送され、約２か月後に亡くなった。

遺族側は「重要な顧客との親睦行事として業務に密接に関連し、参加拒否は困難だった」と強調。業務性があり、勤務先と取引先は熱中症予防策を講じる注意義務を怠ったと主張する。

一方、男性の勤務先は取材に、「社員の参加は完全に任意で、業務命令、会社指示、職場の強制などは一切なかった」と説明。取引先も「業務外の私的活動であり、当社の公式行事や業務として実施されたものではない」とコメントした。

男性の死後、遺族は労災を申請したが、大会について会社側の命令があったとは認められないなどとして却下され、労働保険審査会に再審査請求している。