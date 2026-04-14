元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが13日夜、Xを更新。自身の過去の職業をめぐり、思いをつづった。

蒼井は11日、ABEMA記念番組「30時間限界突破フェス」内の「愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森」に出演。初対面で肉体関係を持った有名俳優を実名告白し、スタジオを騒然とさせた。

こうしたこともあってか13日の更新では「みんな子どもの心配してくれてありがとね。幸せいっぱい育ててるし、元気いっぱい成長してるから、他人の家庭の事は気にしないで！」と記述。さらに「ふと思ったんだけど、子どもがいじめられるって言われるけど、もし私の元の職業や、発言が原因でいじめられたとして、それを学校側に訴えたとしたら、それはしょうがないですね、ってなるの？ いじめた側の親も、それはいじめられてもしょうがないやってなるの？」とつづった。

そして続くポストでは「子ども達が成人した時に いつ私が蒼井そらだって気付いた？ って聞いてみたい。気付いたときどう思った？ とか聞いてみたい。多分厨二くらいに気付いて、でも言ってこない気がしてる。双子で話し合うんだろうなって思ったり」と思いをはせた。

これらの投稿に対しさまざまな意見や声が寄せられたが、蒼井は「政治の話してるみたいで面白い。いろんな考えの人がいるんだなぁと、否定的なコメントをくれる人たちには思う。もっとさ、広い視野で見てみようよ。自分の考えが全てじゃないよ？普通てなに？私は元の職業柄理解するのが難しい分類だと自覚してるけどね。」とつづっていた。