オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）がオランダ紙「テレグラフ」が選出する週間ベストイレブンにＤＦ板倉滉（アヤックス）とともに選出された。

上田は１２日のＮＥＣナイメヘン戦で先制点となるヘディングシュートを叩き込み、今季２３得点目をマークした。リーグ得点ランキング首位を独走中。今季公式戦では２４得点目で２０２２―２３年に所属したベルギー１部セルクル・ブリュージュで決めた自己最多２３得点を上回った。

選考を担った元オランダ代表ＭＦアリー・ハーン氏は「私にとって上田こそが今週の最優秀ストライカーだ。あの見事なヘディングシュートはまさに際立っていた」とし「驚異的なヘディング技術のおかげで、すでに彼は９回もヘディングゴールを決めている。その点において、この日本人選手は驚異的だ。しかも彼からボールを奪うのは難しく、最初の数メートルは俊敏だ」と評価した。

そんな活躍を見せた上田についてオランダメディア「ＦＲ―ＦＡＮＳ」のコメント欄には「上田は本当に泥臭い仕事をこなしている」「確かに彼にはジャンプ力があり、ヘディングも得意。時折、意表を突くシュートを放つこともある」「十分すぎる筋力を持っているように見える。ジャンプ力を見ればＣＲ（クリスチアーノ・ロナウド）に匹敵する」との意見が出ているという。