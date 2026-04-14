イングランド・プレミアリーグのリーズに所属する日本代表ＭＦ田中碧（２７）は１３日（日本時間１４日）、敵地で２―１と勝利したマンチェスター・ユナイテッド戦で４か月ぶりに先発出場した。

田中はリーグ戦では昨年１２月１４日のブレンドフォード戦以来となるスタメン出場。前半４５分には敵陣でボールを奪うとＧＫもかわしてゴールに迫った。惜しくもＤＦに阻止されて絶好のチャンスを逃してしまうが、地元メディア「ヨークシャー・ポスト」は「中盤で田中の巧みなプレーが功を奏した」と評価するなど、チームの勝利に大きく貢献した。

リーズがマンＵにリーグ戦で勝利するのは１９８１年以来４５年ぶり。今季リーグ戦で勝ち点３を得たのは２月６日のノッティンガム・フォレスト戦以来７試合ぶりでプレミア残留に向けて貴重なポイントを積み上げた。

そんな田中は今季出場時間が大幅に減少したこともあってドイツ１部フライブルクや同２部で首位のシャルケが獲得への関心を示し、移籍金は１０００万ポンド（約２１億５０００万円）と報じられている。久しぶりの先発はアピールする好機となったが、今後の起用法と去就動向が気になるところだ。