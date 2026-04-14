ランニング中の心配事を解決！脚がつってしまったときの対処法とは！？【ランニングの教科書】

ランニング中の心配事を解決！脚がつってしまったときの対処法

慌てずに力を抜いてゆっくりと伸ばす

ランナーにとって、身近なトラブルのひとつが「脚つり」です。筋肉が異常収縮してしまう症状なので、収縮してしまった筋肉を元の状態に伸ばす必要があります。もしもランニング中に脚がつってしまったら、まずは慌てずに力を抜き、つった部位の筋肉をゆっくりと伸ばしていきます。一般的にふくらはぎがつることが多いので、腓腹筋とヒラメ筋のストレッチを紹介しています。

脚がつったときのストレッチは、ランニング後のストレッチのときよりも優しく、ゆっくりと行ないましょう。勢いをつけて伸ばそうとすると、症状が悪化して肉離れを起こすこともあります。

脚がつる原因は、筋肉の疲労、筋肉の柔軟性不足などが挙げられます。疲労を残さず、柔軟性を高めるためにも、静的ストレッチを丁寧に行ないましょう。

また、ミネラル（カルシウム、カリウム、マグネシウムなど）のバランスが崩れたり、水分が不足したりしても脚がつりやすくなります。脚つりが続くようならば、ランニング時の飲み物をお茶や真水ではなく、ミネラルを含むスポーツドリンクに変えてみましょう。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』