東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値187.50 高値187.51 安値185.89
189.66 ハイブレイク
188.59 抵抗2
188.04 抵抗1
186.97 ピボット
186.42 支持1
185.35 支持2
184.80 ローブレイク
ポンド円
終値215.36 高値215.38 安値213.67
217.65 ハイブレイク
216.51 抵抗2
215.94 抵抗1
214.80 ピボット
214.23 支持1
213.09 支持2
212.52 ローブレイク
スイス円
終値203.42 高値203.45 安値201.40
206.16 ハイブレイク
204.81 抵抗2
204.11 抵抗1
202.76 ピボット
202.06 支持1
200.71 支持2
200.01 ローブレイク
豪ドル円
終値113.12 高値113.17 安値111.58
115.26 ハイブレイク
114.21 抵抗2
113.67 抵抗1
112.62 ピボット
112.08 支持1
111.03 支持2
110.49 ローブレイク
NZドル円
終値93.57 高値93.58 安値92.38
95.17 ハイブレイク
94.38 抵抗2
93.97 抵抗1
93.18 ピボット
92.77 支持1
91.98 支持2
91.57 ローブレイク
カナダドル円
終値115.61 高値115.69 安値115.06
116.48 ハイブレイク
116.08 抵抗2
115.85 抵抗1
115.45 ピボット
115.22 支持1
114.82 支持2
114.59 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値187.50 高値187.51 安値185.89
189.66 ハイブレイク
188.59 抵抗2
188.04 抵抗1
186.97 ピボット
186.42 支持1
185.35 支持2
184.80 ローブレイク
ポンド円
終値215.36 高値215.38 安値213.67
217.65 ハイブレイク
216.51 抵抗2
215.94 抵抗1
214.80 ピボット
214.23 支持1
213.09 支持2
212.52 ローブレイク
スイス円
終値203.42 高値203.45 安値201.40
206.16 ハイブレイク
204.81 抵抗2
204.11 抵抗1
202.76 ピボット
202.06 支持1
200.71 支持2
200.01 ローブレイク
豪ドル円
終値113.12 高値113.17 安値111.58
115.26 ハイブレイク
114.21 抵抗2
113.67 抵抗1
112.62 ピボット
112.08 支持1
111.03 支持2
110.49 ローブレイク
NZドル円
終値93.57 高値93.58 安値92.38
95.17 ハイブレイク
94.38 抵抗2
93.97 抵抗1
93.18 ピボット
92.77 支持1
91.98 支持2
91.57 ローブレイク
カナダドル円
終値115.61 高値115.69 安値115.06
116.48 ハイブレイク
116.08 抵抗2
115.85 抵抗1
115.45 ピボット
115.22 支持1
114.82 支持2
114.59 ローブレイク