東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7095　高値0.7101　安値0.6986

0.7250　ハイブレイク
0.7176　抵抗2
0.7135　抵抗1
0.7061　ピボット
0.7020　支持1
0.6946　支持2
0.6905　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5868　高値0.5873　安値0.5792

0.5978　ハイブレイク
0.5925　抵抗2
0.5897　抵抗1
0.5844　ピボット
0.5816　支持1
0.5763　支持2
0.5735　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3792　高値1.3878　安値1.3786

1.3943　ハイブレイク
1.3911　抵抗2
1.3851　抵抗1
1.3819　ピボット
1.3759　支持1
1.3727　支持2
1.3667　ローブレイク