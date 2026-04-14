東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7095 高値0.7101 安値0.6986
0.7250 ハイブレイク
0.7176 抵抗2
0.7135 抵抗1
0.7061 ピボット
0.7020 支持1
0.6946 支持2
0.6905 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5868 高値0.5873 安値0.5792
0.5978 ハイブレイク
0.5925 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5844 ピボット
0.5816 支持1
0.5763 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3792 高値1.3878 安値1.3786
1.3943 ハイブレイク
1.3911 抵抗2
1.3851 抵抗1
1.3819 ピボット
1.3759 支持1
1.3727 支持2
1.3667 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7095 高値0.7101 安値0.6986
0.7250 ハイブレイク
0.7176 抵抗2
0.7135 抵抗1
0.7061 ピボット
0.7020 支持1
0.6946 支持2
0.6905 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5868 高値0.5873 安値0.5792
0.5978 ハイブレイク
0.5925 抵抗2
0.5897 抵抗1
0.5844 ピボット
0.5816 支持1
0.5763 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3792 高値1.3878 安値1.3786
1.3943 ハイブレイク
1.3911 抵抗2
1.3851 抵抗1
1.3819 ピボット
1.3759 支持1
1.3727 支持2
1.3667 ローブレイク