１２日午後２時５分頃、新潟県弥彦村弥彦の県道で、村が運行する自動運転バス「ミコぴょん号」に歩行者の男女２人がはねられ、４０歳代男性が頭部出血、３０歳代女性が脚の打撲などのけがを負った。

バスは事故当時手動運転中だったという。

新潟県警西蒲署の発表などによると、バスの手動運転を担う５０歳代男性オペレーターと乗客７人にけがはなかった。バスは弥彦神社付近の宿泊施設からＪＲ弥彦駅に向かう途中、観光施設「おもてなし広場」の近くで事故を起こした。

村によると、バスは事故直前、現場の約５５メートル手前で手動運転に切り替えており、人為的ミスの可能性が高いという。村は当面、運行を休止する方針。

同村の自動運転バスは２０２４年３月に本格運行を始め、同年６、８月に相次いで事故を起こした。調査の結果、２件ともオペレーターによる人為的ミスが原因と判明し、操作技能の研修やシステムの仕様変更などの対策を講じた。

本間芳之村長は１３日、今回の事故を受けて記者会見し、「深くおわび申し上げる。事実関係の把握に全力で取り組む」と述べた。