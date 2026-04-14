◇ONE SAMURAI 1 海人ーマラット・グレゴリアン（2026年4月29日 有明アリーナ）

“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）が、スポニチアネックスの独占インタビューに応じた。アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）の舞台で、対戦を望む日本人選手を実名で挙げた。

「どんな形であれ、僕はチャレンジャーの気持ちで挑みたい」

29日に開催されるONEの新シリーズ「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）では、初代K-1スーパー・ウエルター級王者マラット・グレゴリアン（アルメニア）とのワンマッチに臨む。

「間違いなくキレとスピードはレベルが違う。正直、パワーやパンチ力でも負けているかもしれないですが、体と体がぶつかるフィジカル面では負けているとは思わない。パンチ力とは別なので、正面からぶつかってもフィジカル負けすることはないと思っています」と自信を見せた。

日本人契約選手も増えてきたONE。今後対戦したい相手として元ONEフェザー級キックボクシング暫定世界王者・野杁正明（team VASILEUS）の名前を挙げた。

両者は22年に東京ドームで開催された「THE MATCH 2022」で対戦。息をのむような高い技術の攻防の末、海人が延長判定勝ちを収めた。

「一度戦っていますが、あの時は日本最強を決める戦いだった。世界最強を決めるなら野杁さんがいい」

さらに理想のシチュエーションも口にした。

「野杁さんにベルトを持っていてほしい。そこに挑みたいですし、どんな形であれ野杁さんに対してはチャレンジャーの気持ちで挑みます。形としても、野杁さんがベルトを持っていてくれた方が、チャレンジャーとして世界最強を決められると思う」と再戦を心待ちにした。

再戦が実現すれば、日本キック界屈指のビッグマッチとなることは間違いない。（酒井 卓也）

◆海人（かいと）1997年（平成9年）8月21日生まれ、大阪府出身の28歳。幼少期から格闘技に親しみ、TEAM F.O.Dに所属してキャリアをスタート。アマチュアで実績を積んだ後、キックボクシングに本格転向した。スピードとテクニックを兼ね備えたスタイルで頭角を現し、シュートボクシングを主戦場に活躍。国内外の強豪と対戦を重ね、同団体のエース格として、日本軽量級を代表するファイターの一人として知られている。