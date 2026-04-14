首の手術から復帰したマツコ・デラックスが13日、投資家の若林史江氏のXに登場。近影が明らかになった。

マツコは13日のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たしていた。

若林氏も月曜コメンテーターとして長年、マツコと共演してきた。その若林氏が「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、楽屋とみられる場所でのマツコとのツーショットを公開。長髪オールバックで、愛用のチュニックを着用。ややほっそりしていた。

マツコの近影に対し「マツコ氏顔色良くないのが気になる。大丈夫かな」「マツコさん少し痩せた？」「マツコさんおかえりなさい もう戻って来ないかと思った」「5時に夢中の月曜日はこのお二人じゃないと！ でもマツコさん、病み上がりでちょっと顔色悪そう。。。」などと書き込まれていた。

マツコは復帰番組の冒頭で「本当にもうヤダ。私、FIRE（経済的自立による早期リタイア）できるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間ぐらい前までバックれてやろうと思って」と切り出した。入院について問われ「高級個室」と明かした上で「当たり前じゃん。FIREできるんだぞ」と主張した。

月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。マツコからスタジオに電話がかかってきて「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。

病状については「首の神経が圧迫されただけで他は元気なので」と説明。復帰予定については「はっきりと分からないのよね。まだ手術して私、1回ぐらいしか立ってないから。それで術後の経過とか見ていただいて、それで決まる感じだから」と語った。

マツコは昨年8月にも腰痛で番組を欠席している。