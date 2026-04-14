１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９９．０８ドル（＋２．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７６７．４ドル（－２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５５２．３セント（－８０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．２５セント（＋１１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６２．２５セント（－１３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３７４．６０（＋５．３０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９９．０８ドル（＋２．５１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７６７．４ドル（－２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７５５２．３セント（－８０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８２．２５セント（＋１１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６２．２５セント（－１３．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３７４．６０（＋５．３０）
出所：MINKABU PRESS