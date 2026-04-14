アメリカのトランプ大統領は、ローマ教皇レオ14世がイランの核保有を容認していると一方的に主張し、自身をイエス・キリストに見立てたような画像をSNSに投稿しました。

【映像】トランプ氏が投稿した画像

トランプ氏は12日、ローマ教皇レオ14世を「犯罪に弱腰で外交は最悪」「イランが核兵器を保有しても構わないと考えているような教皇は望まない」などと、自身のSNSで罵倒しました。教皇がイランへの攻撃の反対を示唆したことに反発したものをみられます。

トランプ氏は、その後、自身が白いローブをまといイエス・キリストのように振る舞う画像を投稿しました。ところがキリスト教関係者や支持基盤でもある保守派の一部から批判が相次ぎ、13日投稿を削除しました。

トランプ「あれはキリストじゃない。私だ。私が投稿したが、あれは医者の私だ。そして支援している赤十字関係者だ。フェイクニュースだけだ、そんなこと思いつくのは」

トランプ氏はこのように主張する一方で、ローマ教皇に関する投稿については撤回せず、「教皇が言っていることは間違っている」として謝罪を拒否しました。

アメリカ大統領がローマ・カトリック教会の頂点に立つ教皇を批判するのは異例です。（ANNニュース）