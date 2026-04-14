◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルスの菊池雄星投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のヤンキース戦で今季４戦目の先発登板。初回にＡ・ジャッジ外野手に先制２ランを浴びた。

０―０の初回。１番ゴールドシュミットに左中間への二塁打を浴びると、暴投でいきなり無死三塁のピンチ。２番ジャッジには２ボールからの３球目、チェンジアップが真ん中付近に入ったところを完璧に捉えられた。

菊池は先月２日の開幕戦（対アストロズ）で４回１／３で２失点で勝敗つかず。４月１日のカブス戦で５回１／３で５失点、７日のブレーブス戦で５回３失点で連敗を喫している。

ブレーブス戦では通算１０００投球回を達成。日本人投手では、野茂英雄（１９７６回）、ダルビッシュ有（１７７８回）、黒田博樹（１３１９回）、大家友和（１０７０回）、田中将大（１０５４回）に次いで６人目の大台到達となった。

対するヤンキースは敵地でレイズにスイープされ、５連敗で本拠に戻ってきた。この期間中に４号本塁打を放ったものの計１７打数３安打だった主将ジャッジは「打席でもっとシンプルであることが必要だろう。いろんな球に手を出しすぎている」と打線について自己分析していた。