ドジャースは１３日（日本時間１４日）、ベン・カスパリウス投手が右肩炎症のため負傷者リストに入れたことを発表した。代わってマイナーからカイル・ハート投手を昇格させ、ブルペンを再編する形となった。

カスパリウスは今季、リリーバーとして５試合に登板するも防御率９・６４と低迷。１２日のレンジャーズ戦では１回２失点を喫していた。

昨季は自己最多の４４試合に登板し、７勝５敗、防御率４・６４をマークした右腕。先発、ロングリリーフ、セットアッパーなど救援陣が崩壊していた中で獅子奮迅の働きを見せ、球団史上初の連覇に大きく貢献していた。

昨年のオールスターの記者会見では大谷が「ドジャース以外で今季ここまでですごいと思った選手は誰ですか？」と米メディアに問われ、「すごい？オールスターに選ばれてる選手で？」と切り返した上で「中継ぎ全体で言えることですけど、ジャック（ドレイヤー）とカスパリウスで、いつでも投げてくれるし、どこでも抑えてくれる。やっぱりこうチーム全体の中でいい役割を果たしてくれている。僕の中ではその２人かなと思います」と言い切っていた。

これでドジャースは１２人目、投手陣では９人目の離脱者となった。