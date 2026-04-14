お笑いタレント紺野ぶるま（39）が13日夜、Xを更新。10日に26歳で亡くなった松竹芸能の後輩、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の死去をしのんだ。

松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表。

紺野は「悔しいです。めちゃくちゃいいやつの洋平がなんで？と思います」と書き出した。「人当たりがよくてだけどコンビ名は尖ってて、そのセンスとかネタも少しずつ評価され始めて、ワクワクしてた時だったよね。26かよ、見えないよ」と記述。「ただ面白いネタはなくならないよ、映像でみてもらおうよ、面白いよ！共犯者！面白いよ洋平！」と締めくくった。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年9月30日に結成。「M−グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、ステージ日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

松竹の公式サイトには「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。