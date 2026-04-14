親の終活を進めたいと思っています。貯金や保険、相続…具体的に何を確認しておけば後で困らないのでしょうか？

まず確認したいのは、財産の金額より「どこに何があるか」

親の終活で最初に確認したいのは、貯金額の多い少ないではありません。大切なのは、どこにどのような財産があるのかを把握することです。預貯金の口座や生命保険、不動産、株式や投資信託などがあれば、それぞれの内容を一覧にしておくと、後の手続きが進めやすくなります。

あわせて確認したいのが、借入金やローンの有無です。相続では、預貯金や不動産だけでなく、被相続人が死亡時に現に負っていた借入金や未払い金などの債務も対象になるためです。

資産だけを見て安心してしまうと、後から思わぬ負担が見つかることがあります。そのため、通帳や契約書、請求書などをもとに、プラスの財産とマイナスの財産の両方を確認しておくことが大切です。



貯金と保険は「ある」だけでなく「手続きできる」状態にする

預貯金については、銀行名や支店名、口座の種類が分かるだけでもその後の手続きを進めやすくなります。通帳が見当たらない場合でも、郵便物や口座引き落としの履歴をたどれば、利用している金融機関を確認できることがあります。

特にネット銀行は、紙の資料が少なく、家族が口座の存在を見落としやすいため、通帳の有無だけで判断するのは避けたいところです。普段どの金融機関を使っているかまで含めて確かめておけば、いざというときの負担を抑えやすくなります。

また、保険も見落としやすい項目です。保険証券が見当たらない、どこの保険会社と契約しているのか分からないというケースは珍しくありません。しかし、契約先や契約内容、受取人が不明なままだと、必要なときに保険金の請求が進まないおそれがあります。保険会社名、契約者、被保険者、受取人の確認は早めに済ませておくと安心です。

つまり、貯金や保険は金額の確認だけでは済ませるのではなく、家族が必要なときに探しやすく、手続きにつなげられる状態にしておくことが重要です。



相続で困らないために、意思と書類を早めに整理する

相続で家族が困りやすいのは、財産の内容が分からない場合だけではありません。誰に何を引き継ぎたいのかという親の意思が見えないと、家族の間で判断に迷いやすくなります。そのため、財産の整理とあわせて、遺言の有無や不動産の名義、重要書類の保管場所も確認しておきたいところです。

また、医療や介護が必要になったときに、どのような対応を望んでいるかを話し合っておくことも大切です。終活は相続対策だけではなく、親の希望を家族が理解するための準備でもあります。話しにくい内容に感じるかもしれませんが、親が元気なうちに少しずつ共有しておくことで、後の負担は大きく変わります。



親の終活で困らないように家族で情報を整理しておこう

親の終活では、貯金や保険の金額だけでなく、財産の所在、契約内容、重要書類の保管場所、そして親の意思まで含めて確認しておくことが大切です。すべてを一度に終わらせる必要はありません。まずは口座や保険の確認から始め、分かった情報を家族で共有しやすい整理していくとよいでしょう。

少しずつ準備を進めておけば、将来の手続きへの不安を和らげやすくなり、親にとっても家族にとっても安心につながります。親も家族も安心できるよう、今できる準備から始めていきましょう。



出典

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには？【基礎編】

一般社団法人全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー