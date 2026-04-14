家を買う話が進んでいるのですが、最近の金利上昇が気になって決めきれません。固定か変動か、今の状況だとどちらを選ぶのが無難なのでしょうか？

住宅ローン金利は今どう動いている？ 固定と変動で迷う人が増えている理由

家の購入を検討するなかで、住宅ローンの金利が気になって決めきれない人は少なくありません。特に最近は、これまでの超低金利とは違い、金利の上昇を意識する場面が増えています。そのため、住宅ローンでは、固定金利と変動金利のどちらを選ぶべきかが、これまで以上に重要になっています。

変動金利は、借入時の金利が低く、毎月の返済額を抑えやすい点が魅力です。ただし、将来金利が上がると、返済額や総返済額が増える可能性があります。

一方、固定金利は、変動金利より当初の金利が高めになりやすいものの、返済額が変わらないため、将来の見通しを立てやすい点が強みです。

金利タイプを選ぶ際は、それぞれの特徴を理解したうえで、自分の返済計画に合うものを選ぶことが重要です。



固定金利と変動金利の違いは？ それぞれ向いている人の特徴

変動金利は、当初の返済負担を抑えやすいため、家計に余裕がある人や、今後繰り上げ返済を進める予定がある人に向いています。例えば、共働きで収入にゆとりがあり、金利が多少上がっても対応できる家庭であれば、変動金利のメリットを生かしやすいでしょう。

一方、固定金利は、借入時に返済額の見通しが立つため、家計管理を安定させたい人に向いています。例えば、教育費がこれから増えるなど、今後の支出増加を見込んでいる家庭では、毎月の住居費が変わらない安心感は大きなメリットです。

つまり、変動金利は「低金利を生かせる人向き」、固定金利は「返済の安定を重視したい人向き」と考えると分かりやすくなります。



今の状況で無難なのはどちら？ 迷ったときの判断ポイント

今のように金利上昇が意識される局面では、家計の安定を重視するなら固定金利、または固定金利期間選択型が選びやすいといえます。理由は、毎月の返済額を見通しやすく、住宅購入後の生活設計も立てやすいからです。

特に、住宅購入後に教育費や車の買い替え、生活費の増加などが見込まれる場合は、住居費まで変動すると家計が不安定になりやすくなります。そうした点を考えると、返済額を一定にしやすい固定系は安心感があります。

ただし、固定金利が誰にとっても最適とはかぎりません。借入額を抑えられる人や、早めに繰り上げ返済を進められる人であれば、変動金利の低さが有利に働くこともあります。重要なのは、金利が上がっても無理なく返済できるかどうかを基準に考えることです。



住宅ローンは金利の低さだけで決めず、家計に合う形で選ぼう

住宅ローン選びでは、目先の金利の低さだけで判断しないことが重要です。たしかに変動金利は魅力的ですが、将来の金利上昇によって家計に負担がかかる可能性があります。一方で、固定金利は当初の返済負担がやや大きくなる場合がありますが、返済額が変わらないため、家計を管理しやすい点がメリットです。

固定金利か変動金利かで迷ったときは、まず「毎月いくらまでなら無理なく払えるか」を確認し、そのうえで固定と変動を比べると判断しやすくなります。

住宅ローンは長く付き合う契約だからこそ、金利の数字だけではなく、今後の暮らしに合うかどうかを基準に選ぶことが大切です。無理のない返済計画を立てておけば、後悔しない家づくりにつながるでしょう。



出典

一般社団法人全国銀行協会 変動で返す？ 固定で返す？ 住宅ローンの金利タイプ

一般社団法人全国銀行協会 Q. 住宅ローン、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか悩んでいます

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー