「to be on top of the world」の意味は？想像している意味とは少し違う可能性が…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to be on top of the world」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「とても喜ぶこと」でした！
この表現は、とてもうれしく、幸福であることを指します。
世界の最頂点にいるような気分のイメージから成り立った言葉なんだとか。
「She's been on top of the world since she won the competition.」
（優勝して以来、彼女はずっと喜んでいる）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部