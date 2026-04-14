「to be on top of the world」の意味は？想像している意味とは少し違う可能性が…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「とても喜ぶこと」でした！

この表現は、とてもうれしく、幸福であることを指します。

世界の最頂点にいるような気分のイメージから成り立った言葉なんだとか。

「She's been on top of the world since she won the competition.」

（優勝して以来、彼女はずっと喜んでいる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。