ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）が１４日に放送され、ダウン症の書家・金澤翔子さん（４０）が引退したと報じた１３日の放送内容を訂正し謝罪した。

番組の冒頭、軽く“朝ドラ受け”をした後、司会の鈴木奈穂子アナウンサーが「あの、ここでですね、きのうお伝えしました『障害のある人が大人になってから』の特集のなかで、誤りがありました」と切り出し、「金澤翔子さんが書家を引退とお伝えしましたが、新たな作品の制作は終了しましたが、展覧会の開催やイベントでのパフォーマンスは行っており、作家活動は続けていらっしゃるということです」と説明。「金澤翔子さんはじめ、関係者の方々、ファンの皆様、大変失礼いたしました」と謝罪を読み上げ、司会の博多華丸の２人とともに頭を下げた。

１３日の同番組は、障がい者を持つ家族を特集。冒頭で、大河ドラマ「平清盛」の題字や東京五輪のアートポスターなどを手掛けた金澤さんを取り上げた。ＶＴＲを流しながら、ナレーションで「書家として第一線を歩んできた翔子さんの今…なんと喫茶店のホールスタッフです。去年、書家を引退しました」と紹介。テロップでも「去年 書家を引退」と伝えた。スタジオからは「え！？」「そうなの」と驚きの声があがり、ＶＴＲを見終えたＭＣの博多大吉は「あれだけの書家の方だから、きっぱり引退されたんだ、という驚きはありますけれども」と話していた。

同日夜、金澤さんの公式インスタグラムが更新され、「株式会社アトリエ翔子」の名義で「本日４／１３（月）に放送されたＮＨＫ あさイチ番組内におきまして、金澤翔子が引退したとの誤った内容が放送されました。現在は、新たな作品制作は終了しましたが、展覧会の開催や、イベント等での揮毫（きごう）パフォーマンスは従来通り継続して作家活動を行っています」と、引退したと報じた内容を否定した。

これを受け、「あさイチ」は公式サイトを通じて「４／１３（月）にお伝えした『障害のある人が大人になってから』の特集で『金澤翔子さんが書家を引退』とお伝えしましたが、誤りがありました」とし、「新たな作品の制作はやめられましたが、展覧会の開催やイベントでの揮毫パフォーマンスは続けられており、作家活動は継続されています。金澤翔子さんはじめ、関係者の方々、ファンの皆さま、大変失礼しました」と誤報を詫びた。