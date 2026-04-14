ジャン＝ポール・エヴァンのミュゲコレクション♡幸運を届ける限定ショコラ

春の訪れを祝うフランスの美しい習慣から生まれた特別なコレクション♡ジャン＝ポール・エヴァンより「ミュゲコレクション」が期間限定で登場します。スズランの花をモチーフにした可憐なショコラは、幸運と感謝の気持ちを届ける贈り物にぴったり。心ときめく春のスイーツをチェックしてみてください♪

華やかなショコララインナップ♡

「ブラン ドゥ ミュゲ」は4,482円（税込）。アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネにビスキュイを合わせ、ミルクチョコでコーティングした一品です。

「トリュフ ブランシュ フランボワーズ」は6個入3,294円、9個入4,752円（税込）で展開。白いトリュフがスズランを思わせる上品なデザインで、ギフトにもおすすめです。

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ギフトにもぴったりのセット♡

「コフレ ミュゲ」は4,245円（税込）で、トリュフ4個と焼菓子4個の詰め合わせ。

さらに単品の「トリュフ ブランシュ フランボワーズ」は486円（税込）で、気軽に楽しめるのも魅力です。

スズランデザインの「Mille mercis」カード付きで、感謝の気持ちをさりげなく伝えられます。

イートイン限定メニュー

「ムニュ フェット デュ ミュゲ」は1,980円（税込）。

ビターチョコトリュフやフランボワーズ風味トリュフなどのショコラとドリンクがセットになった特別メニューです。

※販売期間：2026年4月22日～5月1日

春の幸運を味わう時間

ジャン＝ポール・エヴァンのミュゲコレクションは、見た目の美しさと味わいの繊細さが魅力の特別なスイーツ♡大切な人への贈り物や、自分へのご褒美としてもぴったりです。

スズランの花に込められた幸運とともに、心豊かなひとときを楽しんでみてください♪