姉・麗香と共にランウェイも経験 臼井蘭世は大舞台の経験を胸に今季初V狙う【ネクヒロ第3戦】
＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報（1日競技）◇13日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 臼井蘭世は姉でツアー1勝の麗香とともに5日に行われた「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（通称：関コレ）に出演し、注目度急上昇中。ネクヒロでは開幕からの2試合で思うようなプレーができていないが、調子は徐々に上向きのようだ。
麗香、蘭世がランウェイで共演！黒と白のドレス姿
現在はコンパクトなスイングに修正中という臼井は「切り返しのタイミングとか、まだ安定していないのでちょっと不安なところはあるんですけど、良くなってきているので頑張りたいです」。今大会では６〜７アンダーを優勝スコアに想定。自身もそれを目標スコアにティグラウンドに立つ。 ランウェイでは極度の緊張を味わってきた。３度目の出演となった姉に対し、蘭世は初出演。「初めてステージに立つのにちょっとレッスンを受けただけでいきなり本番。逃げ出したい気分だったけど、やるしかないので頑張りました」。緊張から一気に解放されたためか、ステージを降りた直後にはガクガクと脚が震えていたという。ゴルフにどこまで生かされるかは不明ながら、度胸がついたことは間違いないだろう。 ３月には姉妹で「臼井家のふたり」というYouTubeチャンネルを開設。撮影を兼ねた練習ラウンドの中で姉からアドバイスを受けた。「質問するのはスイングのことより、アプローチとか、攻め方ですね。困ったら私もYouTubeを見て『ああそうだった』って確認しています（笑）」。YouTubeチャンネルはファンを喜ばせるだけではなく、蘭世の備忘録としても機能しているようだ。 今大会では「大きな傾斜と細かい傾斜が入り混じっていて、ラインが読みにくいなって感じています」と難解なグリーンを警戒。姉からもらったアドバイスを生かしながら、コース攻略に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクストヒロイン第3戦リーダーボード
大きくなりました！176センチの長身・桑村美穂は幼稚園から通う練習場で調整Vへ！【ネクヒロ第3戦】
アマチュアにも効果的なネクヒロ竹原美悠流・トリプルトラックの使い方【ネクヒロ第3戦】
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
早川夏未が”珍しい”新兵器投入で即優勝！ 「気分転換」のつもりが……【ネクヒロ第2戦】
現在はコンパクトなスイングに修正中という臼井は「切り返しのタイミングとか、まだ安定していないのでちょっと不安なところはあるんですけど、良くなってきているので頑張りたいです」。今大会では６〜７アンダーを優勝スコアに想定。自身もそれを目標スコアにティグラウンドに立つ。 ランウェイでは極度の緊張を味わってきた。３度目の出演となった姉に対し、蘭世は初出演。「初めてステージに立つのにちょっとレッスンを受けただけでいきなり本番。逃げ出したい気分だったけど、やるしかないので頑張りました」。緊張から一気に解放されたためか、ステージを降りた直後にはガクガクと脚が震えていたという。ゴルフにどこまで生かされるかは不明ながら、度胸がついたことは間違いないだろう。 ３月には姉妹で「臼井家のふたり」というYouTubeチャンネルを開設。撮影を兼ねた練習ラウンドの中で姉からアドバイスを受けた。「質問するのはスイングのことより、アプローチとか、攻め方ですね。困ったら私もYouTubeを見て『ああそうだった』って確認しています（笑）」。YouTubeチャンネルはファンを喜ばせるだけではなく、蘭世の備忘録としても機能しているようだ。 今大会では「大きな傾斜と細かい傾斜が入り混じっていて、ラインが読みにくいなって感じています」と難解なグリーンを警戒。姉からもらったアドバイスを生かしながら、コース攻略に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクストヒロイン第3戦リーダーボード
大きくなりました！176センチの長身・桑村美穂は幼稚園から通う練習場で調整Vへ！【ネクヒロ第3戦】
アマチュアにも効果的なネクヒロ竹原美悠流・トリプルトラックの使い方【ネクヒロ第3戦】
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
早川夏未が”珍しい”新兵器投入で即優勝！ 「気分転換」のつもりが……【ネクヒロ第2戦】