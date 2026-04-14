「過剰な平等意識」で夫婦関係が険悪に！ 育児期に陥ってしまう「道連れ思考」とは！？【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

「道連れ思考」で夫婦関係を悪化させないために

相手の気持ちも大事に、一緒に家事・育児を

女性の社会的進出が進むにつれ、社会的なジェンダーフリーへの取り組みをはじめ、男女ともに平等意識を強く抱くようになってきました。そんな傾向もあってか子どもを産んだ妻から、父親となった夫に対し、「平等に子育てに参加してほしい」と望む声も出てきています。そして、それが極端に走ってしまった例として挙げられるのが「道連れ思考」です。

道連れ思考とは、「自分ひとりが大変な思いをするのが許せず、いかなるときも夫婦一緒で子育てすべき」という考えに囚われた妻が、つねに行動を共にすることを夫に強要するというものです。

ここでは、夫であるAさんとその妻の共通の友人夫妻が、およそ3年ぶりに夫たちの地元に帰省した際の例を挙げましょう。Aさん夫妻と友人夫妻はお互いに子連れの帰省でしたが、久しぶりだし小一時間だけ男二人で飲みたい、という話になりました。友人の妻は「子どもたちは遊ばせておくから行っておいで」と言いましたが、Aさんの妻は「その間、なんで私たちだけが子どもの面倒を見るの？」と言って行かせてもらえず、普段から飲み会にも参加せず、積極的に家事、育児に関わってきたAさんとしては、たまの楽しみさえ許されないのか…とこのときばかりはしょげてしまったそう。

今回であれば以前からAさんの妻とも親交のある友人の妻も協力してくれている状況ですが、『夫が今必要か』というのは二の次で、それよりも妻が持つ“夫婦は平等であるべき”という感情が上回っており、ある種『道連れ思考』になってしまっているといえます。夫だけが楽しんでいたり、自分だけが家事・育児をしている状況をどんな理由であれつくるべきではない、と頑なに考えているのです。しかし、その「こうあるべき」という考えのなかに『相手の気持ち』という尺度は入っていません。確かに夫婦は平等であるべきですが、いくら正しい考え方だからと相手のストレス発散や楽しみを奪うような強制力でやり過ぎると、積もり積もって爆発し、最悪離婚、といった結末になる可能性も否定できません。正しさで行動は制限できても、相手の気持ちは制限できないのです。

道連れ思考をなくすための取り組み

そこでオススメなのが、お互いに好きなことをやるときにはできる範囲で譲歩し、“楽しみも平等にする”こと。たとえば、夫が飲みに行って楽しんできた、ということであれば、次は自分の番。子どもを預けて友だちとランチに行ったり、行きたかったけど夫が「遠いし…」と消極的なので行けていなかったアミューズメントパークに家族で行くなど、妻側の楽しみも平等に叶えるのです。そうすることで、お互い楽しみに向かう際にも「行ってらっしゃい」と笑顔になれるかもしれません。せっかく家族になったのに、『平等』に固執しすぎて無用なストレスをためていたらもったいないです。夫婦そろって笑顔で過ごせるよう考え方を変えてみましょう。

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち