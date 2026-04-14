日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3365（+46.0 +1.39%）
ホンダ 1286（+32 +2.55%）
三菱ＵＦＪ 2907（+47 +1.64%）
みずほＦＧ 6896（+161 +2.39%）
三井住友ＦＧ 5690（+113 +2.03%）
東京海上 7113（+113 +1.61%）
ＮＴＴ 154（+1.4 +0.92%）
ＫＤＤＩ 2615（-5 -0.19%）
ソフトバンク 220（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 2031（+27.5 +1.37%）
三菱商 5357（+82 +1.55%）
三井物 6330（+97 +1.56%）
武田 5683（+47 +0.83%）
第一三共 2774（+42.5 +1.56%）
信越化 6762（+100 +1.50%）
日立 4965（+117 +2.41%）
ソニーＧ 3356（+105 +3.23%）
三菱電 5910（+96 +1.65%）
ダイキン 20441（+206 +1.02%）
三菱重 4839（+78 +1.64%）
村田製 4241（+71 +1.70%）
東エレク 43485（+1025 +2.41%）
ＨＯＹＡ 29757（+587 +2.01%）
ＪＴ 5981（+28 +0.47%）
セブン＆アイ 2011（+11 +0.55%）
ファストリ 76121（+1071 +1.43%）
リクルート 7207（+211 +3.02%）
任天堂 8355（+58 +0.70%）
ソフトバンクＧ 3961（+197 +5.23%）
キーエンス（普通株） 63844（+324 +0.51%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3365（+46.0 +1.39%）
ホンダ 1286（+32 +2.55%）
三菱ＵＦＪ 2907（+47 +1.64%）
みずほＦＧ 6896（+161 +2.39%）
三井住友ＦＧ 5690（+113 +2.03%）
東京海上 7113（+113 +1.61%）
ＮＴＴ 154（+1.4 +0.92%）
ＫＤＤＩ 2615（-5 -0.19%）
ソフトバンク 220（+0.5 +0.23%）
伊藤忠 2031（+27.5 +1.37%）
三菱商 5357（+82 +1.55%）
三井物 6330（+97 +1.56%）
武田 5683（+47 +0.83%）
第一三共 2774（+42.5 +1.56%）
信越化 6762（+100 +1.50%）
日立 4965（+117 +2.41%）
ソニーＧ 3356（+105 +3.23%）
三菱電 5910（+96 +1.65%）
ダイキン 20441（+206 +1.02%）
三菱重 4839（+78 +1.64%）
村田製 4241（+71 +1.70%）
東エレク 43485（+1025 +2.41%）
ＨＯＹＡ 29757（+587 +2.01%）
ＪＴ 5981（+28 +0.47%）
セブン＆アイ 2011（+11 +0.55%）
ファストリ 76121（+1071 +1.43%）
リクルート 7207（+211 +3.02%）
任天堂 8355（+58 +0.70%）
ソフトバンクＧ 3961（+197 +5.23%）
キーエンス（普通株） 63844（+324 +0.51%）