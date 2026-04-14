日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3365（+46.0　+1.39%）
ホンダ　1286（+32　+2.55%）
三菱ＵＦＪ　2907（+47　+1.64%）
みずほＦＧ　6896（+161　+2.39%）
三井住友ＦＧ　5690（+113　+2.03%）
東京海上　7113（+113　+1.61%）
ＮＴＴ　154（+1.4　+0.92%）
ＫＤＤＩ　2615（-5　-0.19%）
ソフトバンク　220（+0.5　+0.23%）
伊藤忠　2031（+27.5　+1.37%）
三菱商　5357（+82　+1.55%）
三井物　6330（+97　+1.56%）
武田　5683（+47　+0.83%）
第一三共　2774（+42.5　+1.56%）
信越化　6762（+100　+1.50%）
日立　4965（+117　+2.41%）
ソニーＧ　3356（+105　+3.23%）
三菱電　5910（+96　+1.65%）
ダイキン　20441（+206　+1.02%）
三菱重　4839（+78　+1.64%）
村田製　4241（+71　+1.70%）
東エレク　43485（+1025　+2.41%）
ＨＯＹＡ　29757（+587　+2.01%）
ＪＴ　5981（+28　+0.47%）
セブン＆アイ　2011（+11　+0.55%）
ファストリ　76121（+1071　+1.43%）
リクルート　7207（+211　+3.02%）
任天堂　8355（+58　+0.70%）
ソフトバンクＧ　3961（+197　+5.23%）
キーエンス（普通株）　63844（+324　+0.51%）