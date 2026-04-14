東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.45　高値159.86　安値159.29

160.35　ハイブレイク
160.10　抵抗2
159.78　抵抗1
159.53　ピボット
159.21　支持1
158.96　支持2
158.64　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1759　高値1.1765　安値1.1658

1.1904　ハイブレイク
1.1834　抵抗2
1.1797　抵抗1
1.1727　ピボット
1.1690　支持1
1.1620　支持2
1.1583　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3506　高値1.3509　安値1.3381

1.3678　ハイブレイク
1.3593　抵抗2
1.3550　抵抗1
1.3465　ピボット
1.3422　支持1
1.3337　支持2
1.3294　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7838　高値0.7934　安値0.7830

0.8009　ハイブレイク
0.7971　抵抗2
0.7905　抵抗1
0.7867　ピボット
0.7801　支持1
0.7763　支持2
0.7697　ローブレイク