東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.45 高値159.86 安値159.29
160.35 ハイブレイク
160.10 抵抗2
159.78 抵抗1
159.53 ピボット
159.21 支持1
158.96 支持2
158.64 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1759 高値1.1765 安値1.1658
1.1904 ハイブレイク
1.1834 抵抗2
1.1797 抵抗1
1.1727 ピボット
1.1690 支持1
1.1620 支持2
1.1583 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3506 高値1.3509 安値1.3381
1.3678 ハイブレイク
1.3593 抵抗2
1.3550 抵抗1
1.3465 ピボット
1.3422 支持1
1.3337 支持2
1.3294 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7838 高値0.7934 安値0.7830
0.8009 ハイブレイク
0.7971 抵抗2
0.7905 抵抗1
0.7867 ピボット
0.7801 支持1
0.7763 支持2
0.7697 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.45 高値159.86 安値159.29
160.35 ハイブレイク
160.10 抵抗2
159.78 抵抗1
159.53 ピボット
159.21 支持1
158.96 支持2
158.64 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1759 高値1.1765 安値1.1658
1.1904 ハイブレイク
1.1834 抵抗2
1.1797 抵抗1
1.1727 ピボット
1.1690 支持1
1.1620 支持2
1.1583 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3506 高値1.3509 安値1.3381
1.3678 ハイブレイク
1.3593 抵抗2
1.3550 抵抗1
1.3465 ピボット
1.3422 支持1
1.3337 支持2
1.3294 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7838 高値0.7934 安値0.7830
0.8009 ハイブレイク
0.7971 抵抗2
0.7905 抵抗1
0.7867 ピボット
0.7801 支持1
0.7763 支持2
0.7697 ローブレイク