◇ONE SAMURAI 1 海人ーマラット・グレゴリアン（2026年4月29日 有明アリーナ）

“SBの最高傑作”の異名を持つキックボクサーの海人（28＝TEAM F.O.D）がスポニチアネックスの独占インタビューに応じた。今月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」での初代K-1スーパー・ウエルター級王者マラット・グレゴリアン（アルメニア）とのワンマッチに向け、意気込みを語った。

「世界最強を目指す中で乗り越えなければならない選手。しっかり倒して勝ちたい」

海人は1年前のONE日本大会でグレゴリアンと対戦予定だった。しかし、グレゴリアンが公式計量で体重超過となったため試合は中止に。大会後のチャトリ・シットヨートンCEOの発言も物議を醸し、SB協会が抗議文を提出する流れとなった。その後、チャトリCEOと海人も同席のもと和解が成立した。

「あの時は正直、向こうの態度も含めて“ファイターじゃないのかな…”と思った部分もあったので、再びマッチアップしてほしいとはあまり思わなかった」と当時の心境を振り返った。

グレゴリアン戦が消滅して以降、昨年5月のONE初戦、同6月のシュートボクシング後楽園大会と連敗。苦しい時期を過ごした。「ずっと勝ちたいという気持ちはある中での2連敗でした。舞台は違えど、敗因はいろいろと重なった部分もあった」と振り返った。

それでも、この2連敗が転機となった。

「今は戦い方をスタイルチェンジしているというか、自分の強さを出せるスタイルに変えている」

その言葉通り、以降は3連勝と巻き返した。昨年11月にはエンリコ・ケール(ドイツ)にも判定勝ちしリベンジ。12月には元ONE王者シッティチャイ・シッソンピーノン(タイ)にも判定勝ちし、完全復調を印象づけた。

そして今大会、因縁のグレゴリアン戦が再び実現する。

「1年前に戦えなかったケジメとして戦うことになりましたが、あまり過去のことをいろいろ言うつもりはない。今回は純粋に強いグレゴリアン選手に挑んで勝つことが大事だと思っています。グレゴリアン選手はチャンピオン以外には負けていない選手であり、世界最強を目指す中で乗り越えなければならない相手。ONEに来てよりそこを感じています。自分は切り替えが早いタイプなので、そういうことは忘れて今は前だけを見ています」と気持ちを切り替え、世界トップファイターとの対戦に臨む。

相手の印象については「インファイターでガンガン前に来る」と語り、「間違いなくキレとスピードはレベルが違う。正直、パワーやパンチ力でも負けているかもしれないですが、体と体がぶつかるフィジカル面では負けているとは思わない。正面からぶつかってもフィジカル負けすることはないと思っています」と自信をのぞかせた。

ONE新シリーズ「ONE SAMURAI」の旗揚げ戦。

「ONEは盛り上がりがすごいイメージ。試合中の歓声もすごかった。日本大会でもそういう歓声があれば気持ちよく試合ができると思う。今回は旗揚げ大会なので中途半端な試合はできない。しっかり倒して勝ちたい。70キロで世界最強になるのは海人であることを4月29日に証明する。本当に期待していてください」と気合を入れた。（酒井 卓也）

◆海人（かいと）1997年（平成9年）8月21日生まれ、大阪府出身の28歳。幼少期から格闘技に親しみ、TEAM F.O.Dに所属してキャリアをスタート。アマチュアで実績を積んだ後、キックボクシングに本格転向した。スピードとテクニックを兼ね備えたスタイルで頭角を現し、シュートボクシングを主戦場に活躍。国内外の強豪と対戦を重ね、同団体のエース格として、日本軽量級を代表するファイターの一人として知られている。