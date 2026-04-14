お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が13日、Xを更新。シンガー・ソングライター広瀬香美の名前を出したポストをしたところ、本人が”登場“するやり取りがあった。

エハラは12日の更新で「個人チャンネル更新したから見てよね！エハラは結局SOUL’d OUT界隈からも嫌われてるみたいです…」と記し、自身のYouTubeチャンネルの更新を告知した。

すると、一部ユーザーが「いや、嫌われてはないよ 本人だからネガティブの方がダイレクトに来るので多く感じるかもですけど ファン目線で客観的に見たら感謝してる人が殆どだと思います 愛があれば大丈夫」とコメント。エハラはそれに対し「広瀬香美さんみたいな着地点ありがとう」と返した。

このやり取りを読んだ広瀬本人が自身のXを更新し、エハラのポストを引用しつつ「広瀬香美みたいな着地点って何だろう？良ければ教えてください」と質問した。

エハラは、まさかの展開に「ええー！！ 広瀬香美さんから！！ お名前出してしまってすみません。締め言葉が『愛があれば大丈夫』だったので 自分が好きな歌でして」と説明した。

それを見た広瀬は「エハラマサヒロさん、『愛があれば大丈夫』でしたか。嬉しい 使っていただき感謝します。今後ともよろしくお願いいたします」と返事した。エハラも「もしも変な形に見えてしまっていたらすみません ただ尊敬させて頂いてる広瀬さんのフレーズが出てきたので返信してしまいました。なかなか同じステージに立たせて頂ける事は無いですがまたよろしくお願い致します！！万博のステージ素晴らしかったです」と改めて答えていた。