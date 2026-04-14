お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃん（49）が13日夜、Xを更新。10日に26歳で亡くなった松竹芸能の後輩、共犯者の洋平さん（本名・鈴木洋平）の死去をしのんだ。

松竹芸能は13日、公式サイトで、お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことを発表。クロちゃんは「松竹芸能所属のお笑い芸人、洋平さんが26歳という若さでお亡くなりになりました」と前置きした上で「共犯者というコンビで勢いある芸人で、仕事やライブで一緒になった時に毎回爪痕残そうと向かってくるファイトスタイルが忘れられません」と記述。続けて「ご冥福をお祈り申し上げます」と締めくくった。

千葉県出身の洋平さんは、北海道出身の国京（29）と「共犯者」を20年09月30日に結成。「M−1グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。

松竹の公式サイトには「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、いまだ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」と記されている。