「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「ことわるときはこういおう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

お友達にやさしければいいのか？

「子どもがすぐ不機嫌になって困っていたんだよね」

こんな話を、小学1年生のお子さんがいるママさんから聞いた。

話を聞くと、お友達とのトラブルが多いらしい。

「◯◯ちゃんがね、“それ貸して”って言ってきたからそのまま渡しちゃった。」

そう話すお子さんは、どこか納得していない様子だったそうだ。

そんな様子が続き、家では不機嫌なときが多いらしい。

そこでそのママさんは、このままではいけないと思った。

大人になれば、他者の意見を聞きつつ、自分の意見も伝えられるようにならなくてはいけない。

でも、そのママさんは自分自身が「貸してあげなさい」「仲良くしなきゃダメでしょ」

という声かけをいつもしてしまっていたことに気づいた。

悪気なくそう伝えているうちに、子どもは「断るのはいけないこと」と思うようになる。

「きちんと断る方法を教えてあげられていなかった。これは私が反省したよ」

そんな風にママさんは話していた。

断るときはこう言おう

そのママさんがお子さんに「断り方」を教えるのに活用してくれたのが、小学校入学前後から知っておきたいルールや習慣を93個紹介している本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』という本だ。このなかには、「ことわるときはこういおう」という項目がある。

・「ごめんね。 むずかしいかもしれない。」

・「だいじに している おもちゃだから かせないんだ。」

・「ともだちに おかねは かせないよ。」

・「やくそくが あるから また こんど あそぼう。」 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

家での不機嫌の正体は、外での我慢にあるかもしれない。

だから必要なのは、我慢でも注意でもない。

お友達とうまく付き合うために“言葉で伝える方法”を教えることだ。

それだけで、不機嫌は自然と減っていく。