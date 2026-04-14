女王 坂本花織から千葉百音＆中井亜美へ...日本女子フィギュアの黄金期が再び到来！

有終の美を飾った坂本花織

全盛期のまま、女王はリンクを去った。

チェコ・プラハで行われた世界フィギュアスケート選手権（日本時間3月25〜29日）で、坂本花織（25）は自己ベストとなる合計238.28点をマーク。浅田真央（35）の３度を上回って日本人単独最多となる４度目の優勝で21年間の現役生活を締めくくった。プロスケーターの無良(むら)崇人氏が賛辞を送る。

「どんな選手も、輝かしい記録と共に現役を終えたいはず。坂本選手はミラノ五輪で銀メダル獲得という結果を残しましたから、そこで引退しても誰も文句は言わなかったはずです。それでも彼女が今回の世界選手権に挑んだということは、たとえ世界２位でも喜びより悔しさが勝っていたのでしょう。

今大会は五輪の翌月ということもあり、調整がかなり難しい。肉体的にはもちろん、大舞台を終えた直後に短期間で気持ちを作り直すのは、並大抵のことではありません。坂本選手ほどの実力者であっても、惨敗を喫して引退するリスクは低くありませんでした。それでも見事な演技で優勝した彼女は、やはりとてつもない選手。今後は指導者として、フィギュア界を盛り上げてくれるはずです」

そんな坂本は演技を終えると、同大会で銀メダルを獲得した千葉百音(もね)（20）とともに涙を流しながら抱擁した。それはまるで、日本の女子フィギュア界の世代交代を象徴する儀式のようだった。

「千葉は坂本と同様、しなやかな演技や奥行きのある表現力、リズムのよいステップといった総合力を武器に、ミラノ五輪で４位入賞を果たしました。今大会も安定した滑りで次点につけています。また、本人はトリプルアクセルや４回転ジャンプにも前向きです。彼女の演技力に大技が加われば、世界の頂点を狙えるでしょう」（スポーツ紙デスク）

「深みのある演技」がレベルアップのカギ

坂本から未来を託された千葉は、ミラノ五輪で自らを上回る銅メダルを獲得した中井亜美（17）とともに、日本フィギュア界の黄金期を築く。

「中井選手の武器は、大技を成功させる身体能力と、大舞台でも実力を発揮できるメンタルの強さです。今大会は調整の難しさもあり、トリプルアクセルは不発でしたが、シニア転向１年目ながら高い成功率を維持し続けたことは好材料で、国際スケート連盟の最優秀新人賞を受賞したのも納得です。いずれは４回転も習得できるでしょう。

ただ、現在のルール上、ジャンプ一辺倒では得点が伸びにくい。基礎的な技術や表現力など、伸びしろはあります。若々しい演技から坂本選手のような深みのある演技に変貌を遂げれば、中井選手はさらに飛躍するはずです」（前出・無良氏）

来季には、日本人女子史上初めてトリプルアクセルと４回転トウループを同時に成功させた天才・島田麻央（17）もシニアへ転向する。３人が坂本に代わって女子フィギュアを牽引し、五輪の表彰台を独占する日がくるかもしれない。

『FRIDAY』2026年4月17日・24日合併号より