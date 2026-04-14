「お腹・おしりまわり」をきれいにカバー！【GU】40・50代が頼れる♡「お助けトップス」

年齢を重ねると気になりがちな、お腹やおしりまわり。体型をカバーしたいけれど、ただ隠すだけでは野暮ったく見えてしまうことも。そんな悩みを解決するためのアイテムをリサーチ。そこで見つけたのが【GU（ジーユー）】の「ペプラムトップス」。高めのウエスト位置から自然に広がるシルエットで体型カバーとおしゃれを両立。スタッフさんの着こなしとともに、その魅力をレポートします。

ふんわりシルエットで腰まわりを自然にカバー

【GU】「布帛コンビネーションT」\1,490（税込）

カットソー × 布帛素材の切り替えデザインが特徴で、お腹やおしりまわりを自然にカバーできるトップス。立体感があり、一枚で着てもサマ見えが狙えます。スタッフのKumikoさんが「身幅広めで前はお腹あたり、後ろはお尻あたりまで隠れる丈感」とコメントしている通り「着るだけで体型カバー」が叶いそうです。

レイヤードコーデで旬な着こなし

布帛コンビTを裾からチラ見せしたコーデ。気になるお腹や腰まわりをふんわり覆いながら、抜け感のあるトレンドスタイルを作ります。短すぎない絶妙な丈感で、ワイドパンツやボリュームトップスとも合わせやすいのが嬉しいポイント。春のレイヤードコーデにもおすすめのアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M