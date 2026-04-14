「教員は、倍率20倍よ」姉の夢を阻もうとした母。20年後 → 教師になった姉と気づいた【母の気持ち】

子どもの進路を前にすると、親はつい「心配」が先に立ってしまうものです。今回は、学生時代の姉の進路選択をめぐる母とのやり取りを通して、家族の愛情について感じたことをつづっています。

倍率を理由に、心配する親

姉は学生時代、教師になりたいと考えていました。子どもが好きで、人に教えることも得意。自然な夢だったように思います。

けれど進路の話をしたとき、母は少し表情を曇らせました。

「教員は、倍率20倍らしいよ。とても大変よ」

応援というより、不安の気持ちが強いようでした。難しい進路を選んでほしくない。そんな考えがあったのかもしれません。

それでも変わらなかった、姉の気持ち

しかし、姉はブレませんでした。教員免許を取得し、採用試験に挑戦しました。

のちに聞いた話ですが、実際の倍率は4倍ほどだったそうです。当時聞いていた情報は、少し誇張されていたのかもしれません。

それでも姉は、誰かに背中を押されるというより、自分で決めて進んでいきました。

実際に働いてみたら

無事に教員として採用され、両親はとても喜びました。公務員として働く娘を誇らしく思い、応援していました。

そして今、姉は教師20年目。「忙しいけど、やりがいがあるよ」と笑います。

大変なこともあるけど、やっぱりこの仕事が好き。

その言葉は、迷いのないものでした。