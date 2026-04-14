女優のシドニー・スウィーニーとアマンダ・サイフリッド主演の新作映画「ハウスメイド」の原作者であるフリーダ・マクファデン氏が、自身の正体が脳疾患を専門とする医師であることを公表した。



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本名がサラ・コーエンであることをUSAトゥデイに明かしたマクファデン氏は、これまで正体を隠してきた理由と現在の心境をこう語っている。「キャリアの現時点で、これを秘密にしておくことに疲れました。私が実在の人物なのか、それとも3人の男性による共同執筆なのかといった議論にも嫌気がさしたのです。私は実在する人間で、自分自身のアイデンティティを持っており、何も隠すことはありません」



仕事への支障を避けるため、本業の医師としての活動を縮小するまでは正体を伏せておきたいと考えていたという。「私の目標は、医師の仕事を退くまで秘密を守り通すことでした。一緒に働く全員に突然知れ渡り、仕事に支障が出るのを避けたかったのです。ですが、今はもう仕事を離れ、月に1、2回程度しか働いていません」と話した。



2023年にフルタイム勤務を終えたマクファデンの正体は職場の同僚たちには知られていたものの、沈黙を守り続けてくれた。中には、同じ病院にいる人物が著者だとは気づかずにファンになった同僚もいたという。作家と医師の二足のわらじに「完全に圧倒されていた」と語っており、今回の公表に安堵しているが、執筆活動では今後もペンネームを使い続ける意向だ。



なお、続編の「ハウスメイド2 死を招く秘密」も映画化が決定しており、年内にも製作が開始される予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）