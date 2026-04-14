松村沙友理、3月に出産発表した娘「“こキウイ姫”にしたいな」 ゼスプリ新CMに出演
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理が、14日公開のゼスプリ インターナショナル ジャパンのWEB CMゼスプリ ルビーレッドキウイ「赤い蜜たっぷり さゆキウイ」篇に出演。3月に出産を発表した娘について言及した。
【動画】まるで”完熟したベリー” 真っ赤なドレスが似合う松村沙友理
動画では、自身の愛称「さゆりんご」を「さゆキウイ」に改名するほどおいしいと唸った同商品のおいしさを紹介。「ルビーレッドキウイ」にちなんで、赤い高級感のある衣装でスタジオに入った「さゆキウイ」は、改名発表動画の内容について説明を受け、笑顔の表情を浮かべるなど、和やかな雰囲気で撮影がスタートした。
撮影が始まると、清々しい表情でカメラに目線を向ける「さゆキウイ」。キウイを食べるシーンでは表情を変え笑顔でカメラに目線を向けていた。カメラが止まるとキウイの美味しさに目を大きくあけて驚きの様子を見せていた。
せりふを撮影するシーンでは「さゆキウイ」らしい目線使いで、スムーズに撮影が進行。撮影が終わると、花束と「キウイブラザーズ」のぬいぐるみのお渡しが。「可愛い〜」、「さゆキウイ！」とぬいぐるみに触れながら喜ぶ様子を見せた。
撮影後のインタビューでは「第一子のお子様は女の子とのことですが、将来は『りんご姫』ではなく『キウイ姫』になる可能性はありますか？」と聞かれ、「とても可愛いですね。娘も今、“こりんご姫”みたいな存在で可愛いんですけど、いつかは、今回の私の改名をきっかけに、娘も“こキウイ姫”にしたいなって思います」と語っていた。
「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」は、宝石のように果肉が赤い品種のキウイで、20年以上の歳月をかけて開発された。栽培の難しい、貴重で小ぶりな品種で、美容に嬉しい「アントシアニン」や「ビタミンC」が含まれており、これまでのキウイとは異なる、赤い蜜たっぷりで”完熟したベリーのような贅沢な甘さ”が特長となる。
【動画】まるで”完熟したベリー” 真っ赤なドレスが似合う松村沙友理
動画では、自身の愛称「さゆりんご」を「さゆキウイ」に改名するほどおいしいと唸った同商品のおいしさを紹介。「ルビーレッドキウイ」にちなんで、赤い高級感のある衣装でスタジオに入った「さゆキウイ」は、改名発表動画の内容について説明を受け、笑顔の表情を浮かべるなど、和やかな雰囲気で撮影がスタートした。
せりふを撮影するシーンでは「さゆキウイ」らしい目線使いで、スムーズに撮影が進行。撮影が終わると、花束と「キウイブラザーズ」のぬいぐるみのお渡しが。「可愛い〜」、「さゆキウイ！」とぬいぐるみに触れながら喜ぶ様子を見せた。
撮影後のインタビューでは「第一子のお子様は女の子とのことですが、将来は『りんご姫』ではなく『キウイ姫』になる可能性はありますか？」と聞かれ、「とても可愛いですね。娘も今、“こりんご姫”みたいな存在で可愛いんですけど、いつかは、今回の私の改名をきっかけに、娘も“こキウイ姫”にしたいなって思います」と語っていた。
「ゼスプリ ルビーレッドキウイ」は、宝石のように果肉が赤い品種のキウイで、20年以上の歳月をかけて開発された。栽培の難しい、貴重で小ぶりな品種で、美容に嬉しい「アントシアニン」や「ビタミンC」が含まれており、これまでのキウイとは異なる、赤い蜜たっぷりで”完熟したベリーのような贅沢な甘さ”が特長となる。