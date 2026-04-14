お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が14日までにXを更新。フジテレビ山本賢太元アナウンサー（28）の近影を公開した。

岩井は「友達の誕生日。」とだけつづり、2枚の写真を公開。岩井と同局系「ぽかぽか」で共演経験のある山本氏らとのスリーショットを公開。山本氏は今月11日に28歳の誕生日を迎えた。

岩井の投稿に対し「ヤマケンだ！お元気そうでうれしい」「ヤマケンほっそりした気がするけど」「お変わりなく元気そうで良かったです」などと書き込まれていた。

山本氏は昨年7月、オンラインカジノを利用したとして警視庁保安課から賭博容疑で書類送検されていた。7月の定期人事で、コーポレート本部経営企画局経営連携推進部に異動、兼任でフジ・メディア・ホールディングスにも出向したことが判明している。

山本氏は昨年5月29日〜7月7日ごろ、日本国内からカジノサイトに接続してバカラ賭博をした疑いで書類送検された。昨年2〜7月ごろに約1250万円を入金し、収支は400万円ほどのマイナスだったとみられる。

慶応高、慶大時代は野球部に所属。21年に慶大商学部を卒業してアナウンサーとしてフジテレビに入社。筋肉系アナウンサーとして知られ、バラエティー番組「ぽかぽか」や情報番組「サン！シャイン」などを担当していたが、5月28日から「ぽかぽか」を欠席。6月11日にオンラインカジノを利用していたと発表された。