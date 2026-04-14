クナイプ ミントシリーズで夏を快適に♡ひんやりバスケア新作登場

暑さで疲れやすい季節にぴったりのバスケアが登場♡クナイプの人気「ミントシリーズ」が今年も数量限定で発売されます。爽やかな香りとひんやりとした使い心地で、夏の不快感をすっきりリセット。自宅でのリラックスタイムをより快適にしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

爽快感たっぷり入浴料♡

「バスソルト スーパーミントの香り」は50g 200円（税抜）／850g 2,600円（税抜）。4種の天然ミントとメントール2配合で、肌表面をひんやり整えます。

「バスソルト ライムミントの香り」は同価格で、ライム3とミント*4のフレッシュな香りが魅力。

「バスソルト ラベンダーミントの香り」は50g 200円（税抜）で、爽やかさとリラックス感を両立します。

光をまとうような輝き♡ISSEY MIYAKE PARFUMSの新作フレグランス

炭酸＆ボディケアも充実♡

「スパークリングタブレット ラベンダーミントの香り」は50g（1錠）280円（税抜）／6錠1,400円（税抜）。炭酸泡とハーブの香りで贅沢なバスタイムに。

「泡ボディウォッシュ スーパーミントの香り」は450g 1,000円（税抜）。濃密泡でやさしく洗い上げ、さらさら肌へ導きます。※ビーガン対応、シリコン・鉱物油フリー

メッセージ付きで癒し効果♡

各アイテムには「It’s a super COOL TIME」「Take IT EASY」「Summer IS HERE」などのメッセージ付き。

可愛らしいペンギンデザインとともに、心まで癒してくれるのが魅力です。ギフトとしてもおすすめです。

＊1アルガニアスピノサ核油（保湿成分）/＊2香り成分 /＊3冷感成分/＊4ライム油（香り成分）/＊5香料成分に配合/＊6ラバンデュラハイブリダ油（香り成分）/＊7炭酸水素Na（基剤）/＊8香料成分に配合

夏のバスタイムを格上げ

クナイプのミントシリーズは、ひんやり感と香りで心身を整える夏の必需品♡暑さによる疲れやストレスをリセットし、毎日のバスタイムを特別な時間へと変えてくれます。

今年の夏は、爽やかなミントの香りに包まれて、心地よいひとときを過ごしてみてください♪