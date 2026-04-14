案件動画で「不味い」と断言する勇気。 ヒカルが視聴者から絶大な信頼を勝ち取る“究極の正直”戦略とは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】心からオススメできるものだけを扱う

体験に基づいたものは説得力が違う

ヒカルさんを見ていて強く感じるのは、自分が本当に良いと思うものだけを紹介し、思ったことは正直にズバズバ言うということです。この姿勢があるからこそ、視聴者からの信用も厚いのでしょう。例えば、某冷凍弁当の案件動画では、案件にもかかわらず一口食べた瞬間に「不味い」と酷評して話題になりました（酷評ＯＫという条件の案件でした）が、それでも美味しいものは美味しい、便利な点は便利と伝えたことで、その商品の価値はしっかり伝わりました。つまり、実際の消費者目線で説得力のある紹介ができたのです。

この姿勢は、僕自身の経験とも重なります。武田塾を始めたのは、予備校に通って失敗した自分の体験から「同じ思いをしてほしくない」と考えたことがきっかけでした。本当に成績が上がる勉強法を提供したいという思いで作ったからこそ、多くの人に支持され、やがて全国に広がることになったのです。

また、フランチャイズチャンネルも「フランチャイズのおかげで自分が助かった」という実体験があったからこそ心から勧められ、多くの経営者に届くメディアに育ちました。

体験に基づき、心からオススメできるかを考える。ビジネスに限らず、何かに取り組むときにも大切な考えだと思います。

体験に基づいているからこそ説得力がある

自分自身が予備校に通って

受験に失敗したので

みんなには失敗してほしくない

正しい勉強法を知ってほしい 本当に成績が上がる

勉強法を提供する「武田塾」

を起業して成功した 武田塾は２校舎で１億円の

売上げが続いていたが

フランチャイズで400校舎

売上130億円になって助かった フランチャイズのよさを伝える

「フランチャイズチャンネル」を

始めて軌道に乗せた

どちらも自分の経験をベースにしており

心からオススメできるものだったので成功したと思っている

商品・サービス・発信内容は

自分自身の体験に基づいていることが重要

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘

【著者紹介】

林 尚弘（はやし・ なおひろ）

『令和の虎CHANNEL』二代目主宰。株式会社FCチャンネル代表取締役。1984年、千葉県出身。自身の受験体験から大学1年で起業、1年後に武田塾を設立。「授業をしない」「参考書での自学自習」「1冊を完璧に」の方針で、E判定から早稲田、慶應、国立大学医学部などへの逆転合格者を続出させ、フランチャイズ化をきっかけに8年間で全国400校舎、年商130億円を超える。2018年よりYouTube『令和の虎CHANNEL』に出演。志願者に支援した金額は総額2億円を超える。2022年、株式会社FCチャンネルを設立し、事業を拡大したいさまざまな会社を支援している。